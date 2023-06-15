Alfa Spor Kulübü sporcusu Erol Kaan Özcan, Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye derecesi aldı

Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Alfa Spor Kulübü sporcularından Erol Kaan Özcan, ilk üçte 3 Türkiye derecesi ile şampiyonaya damga vurdu. 376 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Erol Kaan Özcan, 100 Metre Kurbağalama'da Türkiye Şampiyonu, 50 Metre Kurbağalama'da Türkiye İkincisi ve 200 Metre Karışık'ta Türkiye Üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Alfa Spor Kulübü sporcularından Erol Kaan Özcan, ilk üçte 3 Türkiye derecesi ile şampiyonaya damga vurdu.

Okul Sporları Küçükler Yüzme Türkiye Şampiyonası, 11-14 Haziran tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. Kayseri'yi şampiyonada Erol Kaan Özcan temsil etti. Alfa Spor Kulübü sporcularından Erol Kaan Özcan, 3 Türkiye derecesi ile şampiyonaya damga vurdu. 376 sporcunun mücadele ettiği ve Antrenör Mehmet Ayberk Hıncal gözetiminde müsabakalarda yer alan Erol Kaan Özcan'ın aldığı dereceler ise şu şekilde; 100 Metre Kurbağalama - Türkiye Şampiyonu, 50 Metre Kurbağalama - Türkiye İkincisi, 200 Metre Karışık - Türkiye Üçüncüsü.

Herkesin beğenisini kazanan sporcu Erol Kaan Özcan, müsabakaların ardından Kayseri'ye döndü. - KAYSERİ