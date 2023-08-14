Aleyna Özkan 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Milli sporcu Aleyna Özkan, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalya kazandı. Özkan, 26.17'lik derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekorunu kırarak 2. oldu.
23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Aleyna Özkan, kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan, 50 metre kelebek kadınlarda 26.17'lik derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak 2. olmuştur." denildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor