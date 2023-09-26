Alexander Zverev Chengdu Açık Turnuvasını Kazandı

Alman tenisçi Alexander Zverev, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen ATP 250 serisi turnuvasının finalinde Rus Roman Safiullin'i mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sezonki ikinci zaferini elde eden Zverev, sert kort turnuvalarında 2021'den sonra ilk kupasını kazandı.