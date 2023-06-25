Alexander Bublik Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyon oldu
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Kazak tenisçi Alexander Bublik, Rus Andrey Rublev'i 2-1 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Maçı 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 26 yaşındaki Bublik, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğuna imza attı.
Kazak tenisçi Alexander Bublik, Rus Andrey Rublev'i 2-1 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, 3 numaralı seribaşı Rublev ile dünya sıralamasının 48. basamağındaki Bublik karşılaştı.
Maçı 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 26 yaşındaki Bublik, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğuna imza attı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor