Üye Girişi
Haberler

Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı ekip, Chamberlain ile görüşmeleri sürdürmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)- İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdi. Londra'dan kalkan uçakla saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Alex Oxlade Chamberlain İstanbul Beşiktaş DHA Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title