Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Samandıra Can Bartu Tesileri'ni ziyaret etti. Alex, oyunculara final öncesi moral verirken, Enner Valencia ile de bir araya geldi.

SPOR Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Samandıra Can Bartu Tesileri'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesileri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ile oğlu Felipe takip etti. Oyunculara final öncesi moral veren Alex, başarı dileklerinde bulundu. Sarı-lacivertli takıma inancını dile getiren Alex de Souza, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

ALEX DE SOUZA: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

"Burada olmak her zaman çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum ve çok istekliyim" diyen Alex, oğlu Felipe içinse, "Biz buradan ayrıldığımızda iki yaşındaydı. Burayı az hatırlıyor. Ona burada çocukken neler yaptığını hatırlattım. O da burada olmaktan dolayı çok mutlu" diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin genç oyuncusu Arda Güler'in daha iyisini yapabileceğini belirten Alex, "Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. (Gol sevinçleri bile aynı) Aynı şekilde devam etsin" dedi.

ARDA GÜLER: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İZLEDİĞİM KAPTANLA BERABERİZ

Alex ile bir araya gelmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Arda Güler ise "Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler" diye konuştu.

İmzalı çubuklu formayı giyen Alex'in oğlu Felipe de, "Çok hoşuma gitti. Yakıştı. Ben buradan ayrılırken bebektim. Buraya gelmek ve tekrardan hatırlamak istedim. Videoları izleyerek, hatırlıyorum o günleri... Ben de 'Yeni Alex' olmak istiyorum ama hala vakit var" şeklinde konuştu.

ENNER VALENCIA: FENERBAHÇE EFSANESİ İLE TANIŞMAK BÜYÜK BİR ZEVK

Daha sonra soyunma odasını ziyaret eden Alex, attığı 29 golle kendisine ait bir sezonda lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Enner Valencia'yla bir araya geldi. Alex, Enner Valencia'yı tebrik ederken, Ekvadorlu golcü oyuncu, "Benim için Fenerbahçe efsanesi ile tanışmak büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın kramponunu koleksiyonunda bulunduran İrfan Can Kahveci de bu ayakkabıyı imzalattı.