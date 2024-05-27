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Alex de Souza, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak atanacak

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Antalyaspor, Süper Lig'de gelecek sezon teknik direktörlük görevini Alex de Souza'ya teslim edecek. Brezilyalı teknik direktörün yarın akşam Antalya'ya geleceği ve 2 yıllık anlaşma yapılacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza yarın akşam Antalya'ya gelecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Antalyaspor'un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza'nın yarın akşam saat 21.30'da Antalya'da olacağı bilgisi paylaşıldı. Brezilyalı teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor. Alex de Souza'nın Antalyaspor'da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.

Alex'in 29 Mayıs Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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