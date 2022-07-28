Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum" - Haberler

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Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum"

- Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum" BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor karşısında mücadelelerinden dolayı futbolcularına teşekkür ederek, maç sonu rakip taraftarın kendilerini alkışlamalarına sevindiklerini söyledi.

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- Aleksandr Mikhaylov: "Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum"

KONYA - BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor karşısında mücadelelerinden dolayı futbolcularına teşekkür ederek, maç sonu rakip taraftarın kendilerini alkışlamalarına sevindiklerini söyledi.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugünkü skoru beklemediklerini belirten Aleksandr Mikhaylov, "2-0 olarak beklemiyorduk. Bu maça çıkıp böyle bir oyun gösterdikleri için futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mikhaylov, oyuncu değişikliğinin sorulması üzerine, 3 değişikliğini yaşanan sakatlıklardan dolayı yaptıklarını söyledi.

Mikhaylov, Konyaspor taraftarının maç sonunda kendilerini alkışlamasıyla ilgili ise, "Böyle bir olayla kendim de ilk defa karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, karşı takımı alkışlamasını açıkçası beğendik. Bizim gösterdiğimiz oyuna teşekkür etmelerine sevindik" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Spor

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