Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Haberler

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Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 6 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 21 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ( Roland Garros ) erkeklerin 6 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 21 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günü, Alcaraz ile Khachanov arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla sona erdi.

Son ayların formda ismi Alcaraz, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle korttan galip ayrıldı ve Roland Garros'da ilk kez çeyrek finalist oldu.

19 yaşındaki Alcaraz, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile karşılaşacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Roland Garros Fransa Paris Tenis Spor Haberler

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