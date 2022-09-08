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Alcaraz, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı sonunda yarı finalde

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Alcaraz, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı sonunda yarı finalde

Carlos Alcaraz, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta karşılaştığı Jannik Sinner'i 5 saat 15 dakika sonunda 3-2 yenerek yarı finalist oldu.

Carlos Alcaraz, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta karşılaştığı Jannik Sinner'i 5 saat 15 dakika sonunda 3-2 yenerek yarı finalist oldu.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Sinner (11 numaralı seribaşı) ile Alcaraz (3) arasındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşması, tarihi bir çekişmeye sahne oldu.

19 yaşındaki Alcaraz, 6-3 6-7, 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle sahadan galip ayrıldı ve kariyerinde ilk defa bir büyük turnuvada son 4'e kaldı.

5 saat 15 dakika süren Sinner-Alcaraz mücadelesi, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı olarak kayıtlara geçti. Rekor, 5 saat 26 dakikayla 1992'de Stefan Edberg ile Michael Chang arasında oynanan yarı final karşılaşmasında kırılmıştı.

İspanyol tenisçi Alcaraz, yarı finalde ABD'li Frances Tiafoe (22) ile karşılaşacak.

Swiatek, ABD Açık'ta ilk kez yarı finale çıktı

Tek kadınlardaki çeyrek final mücadelesinde, dünya 1 numarası Iga Swiatek ile Jessica Pegula (8) karşı karşıya geldi.

Maçı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan 21 yaşındaki Swiatek, kariyerinde ilk kez ABD Açık'ta yarı finale yükseldi.

Polonyalı tenisçi Swiatek, yarı finalde Belaruslu Aryna Sabalenka'nın (6) karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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