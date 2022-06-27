Alcaraz, 5 set sonunda Wimbledon'ın 2. turunda Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff'u 3-2 yenerek 2. tura çıktı. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff'u 3-2 yenerek 2. tura çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Sabah seansındaki yağmur nedeniyle bazı karşılaşmalar yarıda kaldı, bazıları da yarına ertelendi. Erkeklerde Carlos Alcaraz (5 numaralı seribaşı), klasmanın 155. basamağındaki Jan-Lennard Struff'a karşı oynadığı ilk tur mücadelesinde çok zorlandı. Alcaraz, 4 saat 11 dakika süren maçı 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazandı. Jannik Sinner (10), Stanislas Wawrinka'yı 3-1, John Isner (20), Enzo Couacaud'yu 3-2, 2013 ve 2016 şampiyonu Andy Murray ise James Duckworth'ü 3-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Dusan Lajovic ile karşılaşan Pablo Carreno-Busta (16), skor 1-1'ken sakatlığı nedeniyle 3. sette mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı. Collins'ten erken veda Kadınlarda 7 numaralı seribaşı Danielle Collins ilk turda turnuvaya veda etti. Dünya 66 numarası Marie Bouzkova, Collins'i 2-1'lik (5-7, 6-4, 6-4) skorla geçerek beklenmedik bir sonuca imza attı. Klasmanın 119. basamağındaki Elisabetta Cocciaretto da Fransa Açık'ta son 4'e kalarak dikkatleri üzerine çeken Martina Trevisan'ı (22) ilk turda eledi. Mücadeleyi 2-0 (6-2, 6-0) kazanan Cocciaretto, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında 2. tura yükseldi. 2018 şampiyonu Angelique Kerber (15) ise dünya 33'üncüsü Kristina Mladenovic'i 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Wimbledon England Londra Tenis Spor Haberler

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