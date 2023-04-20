- Alberk Koç: "Gençlerbirliği maçında 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz"

RİZE - Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Alberk Koç, Gençlerbirliği maçında taraftarlardan destek istediklerini ifade ederek, "Taraftarımızla beraber 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin sol bek oyuncusu Alberk Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, takımın havasının iyi olduğunu belirterek, "Bu galibiyet çok iyi geldi. Özellikle Sakaryaspor maçındaki son dakika golüyle aldığımız galibiyet. Bunlar gerçekten zor maçlar. Puanlar kaybettik. Bu maçları telafi ettiğimizi düşünüyorum. Her şey bizim elimizde. Rakiplerimize bakmamıza gerek yok. Biz galip geldiğimiz sürece Süper Lig'e çıkacağız. Gençlerbirliği çok istekli olacak. Genelde rakiplerimiz bize karşı kapanıyor. Biz de açıklarını kollayacağız. İnşallah gol veya goller bulacağız. 3 puanı almamız gerekiyor. Önceki senelerde zorluk çektim. Gerçekten önümde ciddi rakiplerim vardı. Süper Lig güzel bir lig olduğu kadar zor bir yer. Eskiden 3 kişi oluyordu. O zamanda zorlanıyorduk. Değişim oluyordu ama kariyerli oyuncular yaş olarak benden büyüklerdi. Öncelik onlarda oluyordu. Bu yüzden zor süre buluyordum. Bu sene çok şükür süre bulmaya başladık. Performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Takımımızda rotasyonda çok oyuncumuz var. Her mevki de 2-3 tane var. Bu bizler için çok iyi çünkü aramızda ki rekabet formumuzun yükselmesine neden oluyor ve takımımızın iyi oynamasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Artık geri sayım başladı"

Gençlerbirliği maçında taraftarından destek istediğini söyleyen Alberk Koç, "Artık geri sayım başladı. Hepimiz çok istiyoruz. Eminim taraftar bizden çok daha istiyordur. Çünkü şehirlerinin takımı. Bizde onlar için savaşıyoruz. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onların desteği çok önemli. Özellikle bu maçlarda çok önemli. Lütfen Gençlerbirliği maçında stadı dolu görmek istiyoruz. Taraftarımızla beraber 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.