Üye Girişi
Haberler

Alassane Ndao: Hatayspor ile Maç Hayati Bir 3 Puan

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'un golcüsü Alassane Ndao, Hatayspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Ndao, takım olarak iyi bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ve sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini vurguladı.

- Konyaspor'un golcüsü Alassane Ndao: "Hatayspor maçını önemli bir 3 puan olarak görüyoruz"

"Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

KONYA - Konyaspor'un golcüsü Alassane Ndao, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Hatayspor maçını önemli bir 3 puan olarak gördüklerini, 3 puanı almayı çok istediklerini söyledi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın kendi evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao, Hatayspor maçına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Ndao, "Milli takım arasında çok iyi çalışmalar yaptık. Çalışmalarımıza da son sürat devam ediyoruz. Hatayspor maçını önemli bir 3 puan olarak görüyoruz. Bu 3 puanı almayı çok istiyoruz. Gerçekten bizim için çok değerli ve önemli bir maç. İyi bir hazırlık sürecinden sonra 3 puan bizi çok mutlu edecek" dedi.

"Sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

Takım olarak bu sezon ligde hak ettikleri yere kısa sürede gelmek için çok çalıştıklarını ifade eden Ndao, "Takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek, gol atmaya devam etmek istiyoruz. Ben ise takıma yardımcı olabilmek istiyorum. Gerçekten iyi transferlerle kurulmuş bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu sene en iyisini vererek her geçen gün katkı sağlayarak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Alassane Ndao: Hatayspor ile Maç Hayati Bir 3 Puan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler

Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı

 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi 20. kattan düşerek can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.