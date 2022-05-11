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Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altındağ'ı transfer etti.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altındağ'ı transfer etti.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü dış transfere devam ediyor. Daha önce 10 oyuncu ile anlaşan turuncu-mavililer 11. dış transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce PTT, Keçiören Belediye ve Mert Grup formalarını terleten libero Alara Altındağ yeni sezonda Çukurova Belediyesi SK formasını giyecek. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çukurova, Altındağ, Spor, Haberler

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