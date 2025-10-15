Alaplı'da Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı

Haberler

Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası, kortej yürüyüşüyle başladı. Haftaya dair çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Alaplı'da Amatör Spor Haftası, Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde dart, bilek güreşi, masa tenisi, satranç, ayak tenisi, basketbol ve futbol turnuvalarıyla spor dolu bir atmosfer yaşandı. Etkinlikler, vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendi. İlçede büyük bir coşkuyla kutlanan Amatör Spor Haftası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
