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Alaplı Belediyespor, Şaban Kuzu ile anlaştı

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Zonguldak'ın Alaplı Belediyespor, Şaban Kuzu'yu teknik direktör olarak göreve getirdi. Kulüp Asbaşkanı Erdal Akbaba, Kuzu'ya başarılar diledi.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye spor hoca arayışını sonuçlandırdı. Şaban Kuzu ile anlaşma sağlandı. Kulüp Asbaşkanı Erdal Akbaba ile el sıkışan deneyimli Ereğli spor camiasının yakından tanıdığı başarılı işler yapan teknik direktör Şaban Kuzu, bu sezon Alaplı Belediyespor'u çalıştıracak.

Şaban Kuzu'ya hoşgeldin diyen Kulüp Asbaşkanı Erdal Akbaba, "Teknik direktörümüz Şaban Kuzu'ya başarılar diliyoruz" dedi.

Alaplı Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Nuri Tekin başkanlığında başarılı bir performans ortaya koyan Alaplı Belediyespor'da alt yapının başına tecrübeli bir teknik direktör getirildi.

Mesaiye Cumartesi itibariyle başlayacak olan Kuzu, "Başarı için geliyoruz. Güzel çalışmalara imza atacağız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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