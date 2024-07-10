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Alanyasporlu futbolculara laktat testi uygulandı

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Erzurum kampının 3. gününde Alanyasporlu futbolculara laktat testi uygulandı. Alanyaspor, Erzurum kampının 3. gününde çalışmalarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Alanyasporlu futbolculara bu sabah laktat testi uygulandı. Turuncu-yeşilliler, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Erzurum kampının 3. gününde Alanyasporlu futbolculara laktat testi uygulandı.

Alanyaspor, Erzurum kampının 3. gününde çalışmalarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Alanyasporlu futbolculara bu sabah laktat testi uygulandı. Turuncu-yeşilliler, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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