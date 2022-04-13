Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'Spor Söyleşileri' kapsamında Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca ve ocak ayının en golcü futbolcusu Emre Akbaba'yı ağırladı.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) öğrencileri Alanyaspor'un başarılı futbolcuları Efecan Karaca ile Emre Akbaba ile buluştu. AHEP'li öğrencilerin spora ve futbola dair merak ettikleri soruları cevaplayan futbolcuları Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yalnız bırakmadı.

"İlk 4 sıradaki takımlar Avrupa Kupası'na gidebiliyor. Büyük takımlarla da maçımız kalmadı, bizim ayarımızdaki takımlarla maçlarımız var. Önümüzde bir kupa yarı finali var. Aslında Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası'nı almak. İnşallah hem dördüncü bitirip hem Türkiye Kupası'nı istiyoruz. Alanyaspor'da hedefler bitmez."