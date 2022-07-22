- Alanyaspor, Zinedine Ferhat'ı 2 yıllığına renklerine bağladı

ANTALYA - Alanyaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Yeni sezona hazırlıklarına transferle devam eden Alanyaspor, 29 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleme imzaladı. Son olarak Franse 2. Lig ekiplerinden Nimes'te forma giyen Zinedine Ferhat yeşil-turunculu ekibe imzayı attı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor kulübünün transfer çalışmaları devam ediyor. Ama tabi süreçler kolay olmuyor. Özellikle istediğimiz futbolcuları almaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Cezayirli Ferhat. Biz hem Alanyaspor kulübümüze hem Ferhat'a hayırlı olmasını diliyorum. Ferhat iyi bir futbolcu. İstediğimiz bir futbolcu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ferhat istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Uzun bir süreç oldu. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

10 numaralı formayı giyecek olan Cezayirli orta saha Zinedine Ferhat, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferde emeği geçenlere teşekkür ederim. Umarım herkes için çok güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.