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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

AA - Mert Cantürk - Spor
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Alanyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Alanyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam idmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel pas ve oyun kurma çalışmaları yaptı.

Akdeniz ekibi yarın sabah yapacağı idman ve saat 17.00'de Amedspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

AA / Mert Cantürk - Spor

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