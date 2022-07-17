Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Alanyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Alanyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam idmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel pas ve oyun kurma çalışmaları yaptı. Akdeniz ekibi yarın sabah yapacağı idman ve saat 17.00'de Amedspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek. AA / Mert Cantürk - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.