Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı. Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı. Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı pas çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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