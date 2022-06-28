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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı pas çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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