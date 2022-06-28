Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.
Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı pas çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor