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Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik çalışmaları ve dar alanda turnuva yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-turunculu ekip karşılaşmanın hazırlıklarına bir gün iznin ardından perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Francesco Farioli, Yeni Malatyaspor, Spor, Haberler

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