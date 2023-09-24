Alanyaspor Yardımcı Antrenörü İsmail Serbest: 'Pozisyonsuz bir maçı bitirdik'

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü İsmail Serbest, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyete ilişkin, "Hemen hemen pozisyonsuz bir maçı bitirdik. Topa sahip olmayan, üretemeyen bir Alanyaspor vardı sahada. Lig başından bu yana 5 maçlık dilimde açıkçası ilk defa böyle bir şey oldu. Tabii bu Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu olup iyi savunma yapmış olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısına kırmızı kart görmesi nedeniyle Teknik Direktör Ömer Erdoğan yerine, Yardımcı Antrenör İsmail Serbest konuştu. Serbest, maçın tamamına bakıldığında istedikleri oyunu oynayamadıklarını ve topa sahip olamadıklarını söyledi. İkinci yarıda ise topa sahip olduklarını ancak üretkenlik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Serbest, "Lig başından bu yana 5 maçlık dilimde açıkçası ilk defa böyle bir şey oldu. Tabii bu Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu olup iyi savunma yapmış olmasından dolayı. Bizim daha fazla çalışmamız gereken, üzerinde durmamız gereken konu üretkenlik. Hemen hemen pozisyonsuz bir maçı bitirdik. Bu maç geride kaldı önümüzde Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Bu maçı burada bırakmalıyız" dedi.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın kırmızı kart görmesine ilişkin de görüşlerini dile getiren Serbest, "Bir anlık refleks diye düşünüyorum. Ömer hoca da topu oyalamak istemezdi. Kurallar her yıl değişiyor. Çok fazla üzerinde durmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA