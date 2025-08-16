Alanyaspor ve Rizespor Golsüz Beraberlik Yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak değerlendiremedi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Hazar Erel

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj (Dk. 88 Enes Keskin), Janvier (Dk. 74 Maestro), Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın (Dk. 62 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 88 İbrahim Kaya), Sporar (Dk. 74 Ogundu)

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer (Dk. 88 Mocsi), Papanikolaou, Laçi (Dk. 90+3 Buljubasic), Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Mihaila), Sowe (Dk. 90+3 Emrecan Bulut)

Sarı kartlar: Dk. 37 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Alikulov, Dk. 87 Sowe (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

50. dakikada Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in kısa düşen geri pasında araya giren Sowe'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

54. dakikada Alanyaspor'da Güven Yalçın, kaleci Erdem Canpolat'ı önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

81. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
