Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Beraberlikle Puan Paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta her iki takımın da fırsatları vardı ama gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Camara, ceza saha içinden çektiği sert şurt az farkla yandan auta çıktı.
70. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Melih Kabadayı dar alanda çektiği şutu kaleci Ertuğrul çıkardı.
82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Özdemir, penaltı noktasında topu Makouta ile buluşturdu. Makouta'nın sert ve düzgün şutu az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada ceza sahası içinde top süren Maestro dar alandaki sert şutu kaleci gole izin vermedi.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan,( Hadergjonaj dk. 72) Makouta, Janvier,(Maestro dk.64) Yusuf Özdemir, Hagi, (Efecan Karaca dk. 83) İbrahim Kaya,(Meschack dk. 64) Ogundu, (Hwang dk. 72)
Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara,(Ogün Özçiçek dk. 86) Kozlowski, Maxim, (Lungoyi dk. 90+1) Yusuf Kabadayı, Bayo (Boateng dk. 72)
Yedekler: Burak Bozan, N'Diaye, Bacuna, Sorescu, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nizet,
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Aliti, Yusuf Özdemir, Maestro (Alanyaspor) - ANTALYA