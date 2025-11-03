Haberler

Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Beraberlikle Puan Paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta her iki takımın da fırsatları vardı ama gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanya Spor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Camara, ceza saha içinden çektiği sert şurt az farkla yandan auta çıktı.

70. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Melih Kabadayı dar alanda çektiği şutu kaleci Ertuğrul çıkardı.

82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Özdemir, penaltı noktasında topu Makouta ile buluşturdu. Makouta'nın sert ve düzgün şutu az farkla dışarı çıktı.

90+2. dakikada ceza sahası içinde top süren Maestro dar alandaki sert şutu kaleci gole izin vermedi.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan,( Hadergjonaj dk. 72) Makouta, Janvier,(Maestro dk.64) Yusuf Özdemir, Hagi, (Efecan Karaca dk. 83) İbrahim Kaya,(Meschack dk. 64) Ogundu, (Hwang dk. 72)

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara,(Ogün Özçiçek dk. 86) Kozlowski, Maxim, (Lungoyi dk. 90+1) Yusuf Kabadayı, Bayo (Boateng dk. 72)

Yedekler: Burak Bozan, N'Diaye, Bacuna, Sorescu, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nizet,

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Aliti, Yusuf Özdemir, Maestro (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Nafaka borcunda yeni dönem! Hapis süresine üst sınır geliyor

Nafaka borcunda yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, üst sınır geliyor
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarına hiç unutamayacakları bir anı bıraktı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.