Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu - Haberler

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Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Alanyaspor'un bu süreçte oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Antalya temsilcisi, ilk hazırlık maçını 18 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de Amedspor ile yapacak. Yeşil-turunculu ekip, ikinci hazırlık mücadelesinde 20 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Kayserispor ile Kayseri'de karşılaşacak. Alanyaspor kamptaki son hazırlık karşılaşmasını ise 24 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Ankaragücü ile oynayacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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