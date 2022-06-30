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Alanyaspor'un kamp programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor'un kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alanyaspor çalışmalarını 9 Temmuz'a kadar tesislerinde, ikinci etabı ise Kayseri'de sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alanyaspor çalışmalarını 9 Temmuz'a kadar tesislerinde, ikinci etabı ise Kayseri'de sürdürecek.

Yeni sezona hazırlanan Alanyaspor kamp programına göre 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Alanya'daki tesislerinde devam edecek. Alanyaspor, 9-10 Temmuz tarihlerindeki 2 günlük bayram izninin ardından, 12-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'ye giderek Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Yeşil-turunculu ekip Erciyes kampında 3 hazırlık maçı yapacak. 15 Temmuz'da Gençlerbirliği ve 20 Temmuz'da Y. Kayserispor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, kamp çalışmalarını 24 Temmuz'da MKE Ankaragücü ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. 2 günlük iznin ardından lig hazırlıklarına 28 Temmuz'dan itibaren Alanya'da devam edecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Kayseri Erciyes Alanya Spor Haberler

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