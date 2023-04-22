Üye Girişi
Haberi Paylaş
Alanyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, dar alanda taktik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title