Alanyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Cuma günü evinde HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, dar alanda taktik çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor