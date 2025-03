Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Talihsiz golü yiyene kadar planlarımız iyi gidiyordu'

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada "Aslında planımızda en iyi şekilde gidiyorduk ki, o talihsiz golü yiyene kadar. Ancak büyük maçlarda biraz topun da sizi sevmesi gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor kendi evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sami Uğurlu, "Maçın ilk yarısı aslında şuradan başlayabiliriz. Maçın başlangıcında bizim oyun sistemimizde dizilişimizde farklılıklar oldu. Galatasaray'ın oyun yapısını biliyoruz. Bize karşı iki santrfor çıkacaklarını da tahmin etmiştik. Savunmada özellikle bir oyuncu fazla kalarak ve özelliklede kanat oyuncularımızın çok fazla olmamasından Yusuf ve Hadergjonaj'ın daha çok hücum beki olduğunu biliyoruz. Onları önde kullanmaya çalıştık. Oyuna da böyle başladık. Daha çok bireysel olarak hem baskıları hem de alan savunmasını en doğru şekilde yapmaya çalıştık. Alan savunmasında da ilk yarıda oldukça başarılı olduk. Çok daha alanları kapatarak oynadık. Hücum anlamında da bizim aslında daha önce kurguladığımız Yusuf'la Hadergjonaj'ın ilk golde Yusuf ortası ve Hadergjonaj'ın asistiyle golü bulduk. İlk yarı aslında planladıklarımızın tamamını sahaya yansıttığımızı söyleyebiliriz. 1-0 içeriye galip girdik. İkinci yarıyla birlikte özellikle biliyorduk ki golün gelmemesi sürenin lehimize işleyeceğini tahmin ediyorduk. Bu şekilde başladık. Yine aynı şekilde agresif başlamak istedik aslında ama tempomuz düştü. Galatasaray'ın daha çok üzerimize geldiğini gördük. Burada da ön bölgede özelliklede 2 santrforumuz Sergio ve onunla birlikte yine Sporar'la öndeki baskıları biraz daha şiddetli yapmamız gerekiyordu. Orayı biraz eksik yapınca tabii Galatasaray'ın daha çok üzerimize geleceğini tahmin ediyorduk. Özellikle de kenar ortalarda savunmada biraz küçük kaldığımız için hem Osimhen'in ki özellikle de Osimhen'in Morata'nın oraya girecekleri ve orada tehlike oluşturacaklarını tahmin etmiştik. Ancak ne kadar bunu çalıştıksa da anlattıysak görsel olarak da analizler de de çok fazla gösterdik. İkinci golde özellikle Osimhen'in kalenin çok yakınında arka direkten vurduğu kafayla 2-1 mağlup duruma düştük. İlk gol maalesef talihsizlik. Bu biraz orda futbol şansı ki şunu söyleyebilirim burada o süreyi ne kadar uzatabilseydik momentumu biraz daha lehimize özellikle moral motivasyon olarak bizi daha yukarıya taşıyacaktı" diye konuştu.

"Risk almak zorundaydık"

2-1'den sonra risk aldıklarını belirten Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-1'den sonra Osimhen'in golüyle 2-1 mağlup duruma düştük. Bundan sonra da riskler almak zorundaydık. Ön tarafta oyuncu değişiklikleri yaptık. Oyunun son bölünde 4-1 e döndük. O da Galatasaray'a birkaç pozisyon verdik. Bu riskleri aldığınız zamanda da özellikle Galatasaray gibi hücum hattı olan takımlara karşı bu pozisyonları vermen kaçınılmaz oluyor. İkinci golü aradık. Beraberlik için oynadık. Burada şunu da söylemek lazım. Oyuncu kaliteleri gerçekten çok fark ediyor. Galatasaray her ne kadar oyun olarak eleştirilse de bireysel olarak yetenekleri çok fazla oyunculara sahip. Lemina'nın oyundan çıkıp Yunus'un girmesi Yunus'un oyuncu profili olarak çok daha gezen hareketli bir kanat oyuncusu olduğunu biliyoruz. Burada da aslında oradaki dengeleri biraz oynattığını söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi özellikle savunmada Davinson Sanchez ön bölgede de Osimhen'in ekstra performansları kaliteleri bu ligin üstünde olduklarını hepimiz biliyoruz. Onların oyuna ciddi ağırlık koyduğu bir maç oldu" dedi.

"Mücadeleden memnunum"

Galatasaray maçında gösterilen mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Uğurlu, "Mücadeleden çok memnunum. Bunu söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı burada çok ciddi mücadele eden bir Alanyaspor doğru oynamaya çalışan en azından bir Alanyaspor vardı. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Bir puan için değil çünkü ligde biliyorsunuz hem alt taraf hem de üst taraf puanlar birbirine çok yakın. Buradan alacağız bir puan değil alacağız galibiyetlerle yukarıya çıkabilirsiniz. Biz de her maç olduğu gibi burada da bunu planlamıştık. Aslında planımızda en iyi şekilde gidiyorduk ki o talihsiz golü yiyene kadar. Ancak büyük maçlar da dediğim gibi biraz topunda sizi sevmesi gerekiyor. Her şeyi doğru yapsanız da çok mücadele etseniz de orada maç şansı yanınızda olmadığı zaman kazanmak çok kolay olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı böyle bir maç oynadığımızı söyleyebilirim bugün. Ama yine de önümüzde 10 tane maç var. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. O gücümüz var o isteğimizde var. En kısa sürede maçlarımızı kazanıp düşme hattından olabildiğince yukarı çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA