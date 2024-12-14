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Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: "Hedefimiz Daha Yukarılara Çıkmak"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu:
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Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ettikten sonra Teknik Direktör Sami Uğurlu, oyunun kontrolünü tamamen ellerine aldıklarını ve hedeflerinin daha üst sıralara çıkmak olduğunu ifade etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gaziantep FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun büyük bölümünde topa sahip olan, hem daha çok pozisyona giren hem daha istekli hem daha coşkulu ve şiddetli oynayan Alanyaspor'du" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçın bütününde değerlendirecek olursak maçın başlangıcıyla birlikte aslında oyunun kontrolünü tamamen elimize aldığımı söyleyebilirim. Çok fazla pozisyona girdik. Özellikle ilk 20-25 dakika çok ciddi pozisyonlar yakaladık. Çok temaslı oynadık, çok agresif oynadık. Tabii bu tempoyu maçın tamamına yaymak, 90 dakikaya yaymak çok kolay olmuyor. Bununla birlikte ilk yarının son 10 dakikası Antep biraz daha ortak oldu diyebilirim maça. Onlar da pozisyonlara girdiler. Tabii bununla birlikte ikinci yarı başladıktan sonra aynı agresifliği, aynı tempoyu, aynı sertliği yakalayabilmek çok kolay değil. Oyuncularımı bu yönden tabii ki de kesinlikle tebrik ediyorum. İkinci yarıya da çok hızlı başladılar. Çok iyi başladılar. Golden sonra da Gaziantep FK takımına da bir iki tane pozisyon verdik. O aslında ilk yarının son 10 dakikası biraz daha ortak. Yine aynı şekilde ikinci yarının bir 10 dakikalık bölümü daha ortak geçse de oyunun büyük bölümünde hem topa sahip olan hem daha çok pozisyona giren hem daha istekli, daha coşkulu, daha şiddetli oynayan Alanyaspor oldu. Bunun karşılığında da yine oyuncu değişiklikleri ile birlikte Richard'ı merkeze alarak orayı ikiledik. Bununla birlikte kazandığımız toplarla daha diri bir Rony Lopez ve Hwang ile birlikte kaleye inerek aslında daha rahat yendiğimizi söyleyebilirim. Pozisyonları yakaladık. Burada da yine Rony Lopez'in asisti ve Hwang'ın attığı goller hem skor anlamında hem de oyun anlamında bizi çok fazla rahatlattı. Evet oyunun son bölümlerinde geldi ikinci ve üçüncü gol. Ancak dediğim gibi çok fazla pozisyona girdik. Çok fazla istedik ve istediğimizi de aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Kendi istediğimiz, hedeflediğimiz yerlere çıkacağımızı düşünüyorum"

Hedeflerinin daha yukarılara çıkmak istediğini belirten Uğurlu, "Tabii ki de burada Gaziantep FK takımını da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. 3-4 oyuncuları eksikti. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biz kazandığımız maçlardan sonra ne çıkartabiliriz onlara bakmamız gerekiyor. Evet bir galibiyet var. 3-0'lık güzel bir skorla alınan galibiyet var. Ancak tabii burada negatif olan ya da daha düzeltilmesi gereken değil, yukarıya taşınması gereken, çalışılması gereken şeyler de var. Bunları analiz edip çıkarmamız gerekiyor. Daha iyiye nasıl taşıyabiliriz? Yine bununla birlikte çok doğru yapılan güzel işler de var. Bunları da geliştirme adına hem analizlerimizi yaparak hem de daha fazla çalışarak çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum Alanyaspor'un. Bunun için çalışıyoruz. Her maç zor. Bugün de öyleydi. Geçen hafta da yine aynı şekilde. Nerede, kiminle oynarsan oyna ligde puan durumuna baktığınız zaman herkes birbirine çok yakın. Puan durumları çok yakın. Geçen hafta galip gelseydik bugün sekizinci olarak devam edecektik. Puan tablosunda dediğim gibi hep 1'er puan. Aynı puanda olan çok takım var. Bunun için oradan kurtulmak, sıyrılmak için de hem iyi futbolumuzu devam ettirmemiz hem de seri bir galibiyet almamız gerekiyor. 2-3 maç arka arkaya kazandığınız zaman zaten kendinizi o alt gruptan yukarıya taşıyabiliyorsunuz. Şimdi en büyük hedefimiz o. Oradan tamamen çıkmak, oradan sıyrılmak. Dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. Çok özverili. Oyuncularım da aynı şekilde. Ekibim de aynı şekilde. Herkes bunun üzerinde çok fazla çalışıyor. Umut ediyorum ki en kısa zamanda da kendi istediğimiz, hedeflediğimiz yerlere çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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