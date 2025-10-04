Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira'dan Gençlerbirliği Maçı Değerlendirmesi

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Oyuncularıma maçtan memnun olmadığımı söyledim. Bunu maç sonucundan dolayı söylemiyorum. Bunu; çalıştıklarımıza rağmen yaptıklarımız belli olmasına rağmen sahada yapamadığımız için söylüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Oyuncularıma maçtan memnun olmadığımı söyledim. Bunu maç sonucundan dolayı söylemiyorum. Bunu; çalıştıklarımıza rağmen yaptıklarımız belli olmasına rağmen sahada yapamadığımız için söylüyorum. İkinci yarının başındaysa 2. golü bulabilirdik o zaman işler bizim için daha kolay hale gelebilirdi ama atamadık. Bu yüzden işler bizim için daha zor hale geldi" diye konuştu.

"İstikrarlı olmamız gerekiyor"

Rakibe karşı 2 kere öne geçmelerine rağmen Gençlerbirliği'nin beraberliği yakaladığını söyleyen Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu kurtaramadık. Kendi yapamadığımız şeylerden dolayı golleri yedik. Her takım gol yiyebilir, maçın herhangi bir dakikasında gol yiyebilirsiniz ama sorun golleri yeme şeklimizde. Maçın son dakikalarına doğru maçın kontrolünü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Kontrolünü kaybetmek derken top bizde olduğu zamandan bahsediyorum. Top bizde değilken de oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Biz bunu başaramadık. Rakibimizi kazanabileceklerine veya gol atabileceklerine inandırdık. Bu benim hoşuma gitmiyor, daha iyi goller yiyebilirdik. Maçın sonuna doğru maç gidip gelmeye başladı. Bunu ne kadar istemediğimi oyuncularıma söylüyordum. Antrenmanda buna çalışıyoruz ama çalışmamıza rağmen bunu yapamadık. Bunu bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. Bunu daha iyi çalışıp daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. İstikrarlı olmamız gerekiyor. Geçen hafta Galatasaray'a karşı bu kadar iyi bir maç çıkartıp şimdi burada bu kadar kötü bir maç çıkartmamız çok kötü." - ANKARA