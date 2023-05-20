Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: '4-0 gibi bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum'

- Ömer Erdoğan : "4-0 gibi bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum"

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan :

"Transfer yasağının benden gizlenmesi nedeniyle özellikle başkana güven problemim oldu"

KAYSERİ - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Oyun planımız 90 dakika boyunca çok iyi tuttu. Çok önemli bir deplasmanda 4-0 gibi bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum" dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ömer Erdoğan skordan duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcularını tebrik etti. Erdoğan, "Bizim için hem puan olarak hem de son haftalara girerken çok önemli bir maçtı. Buraya gelirken de açıkçası rakibimizin güçlü tarafını çok iyi analiz ettik. Oyuncularımız da sağ olsun ilk dakikalardan itibaren inanılmaz disiplinli bir şekilde oyun planına sadık kaldılar. Birinci ve ikinci bölge arası kompakt bir şekilde özellikle takım savunmasını çok iyi yapıp kazandığımız toplarla da çabuk oyuncularımızdan faydalanmayı düşünüyorduk. Oyun planımız 90 dakika boyunca çok iyi tuttu. Çok önemli bir deplasmanda 4-0 gibi bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum. Başta oyuncularımı tebrik ediyorum, emeklerine sağlık. Sahada inanılmaz bir mücadele verdiler 90 dakika boyunca. Oyuncularım, 4-0 olduktan sonra da hiçbir şekilde disiplinden kopmadan aynı ciddiyetle oynadılar. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Transfer yasağının benden gizlenmesi nedeniyle Berna Başkan'a güven problemim oldu"

Sezon başında ismi Kayserispor ile geçmesi ile birlikte takımla neden anlaşma sağlanmadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Sezon başında Berna Başkan bu kulübe bizi teknik direktör olarak uygun gördü. Bizim görüşmelerimizdeki bazı sözler sonra tutulmadı. Bu tamamen bazı medya ve taraftar gruplarında sanki ben takımı yetersiz buluyormuşum gibi lanse edildi ama kesinlikle öyle değil. Daha resmi imza atmadan önce basına 'anlaşıldı' haberi çıkmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü ondan sonraki süreçte Kayserispor camiası ve ben zor durumda kaldık. O dönem söylenen sözlere ve verilen vaatleri açıkçası sonradan görmeyince, transfer yasağının daha önceden gelmesine rağmen benden gizlenmesi nedeniyle özellikle başkana güven problemim oldu. O yüzden bu teklifi geri çevirdim. Yoksa herhangi kadronun yetersizliği veya maddi anlamda bir anlaşmazlık olmadı. Kayserispor büyük bir camia, iyi bir takımı var. Bu sene gerçekten tebrik etmek lazım. Çok zor şartlarda çok büyük başarılara imza attılar. Bundan sonra hem Çağdaş hocaya hem de Kayserispor'a başarılar diliyorum" şeklinde cevap verdi.