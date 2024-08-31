Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Fenerbahçe'ye yenilmek doğal bir şey

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Tekke, "İlk yarı 3-0 mağlup olsak kızmazdım. Risk alarak oyun kurmaya çalışan takımız. Rakibimizi beklediğimiz gibi görmemize rağmen çıkışlarımızda başarısız olduk. İlk yarı için ön alan baskısında olumsuz şekilde başladık, değiştirdik. Olumlu tarafı şu; oyuncuların bu cesareti göstermeleri önemliydi. Yediğimiz gol kabul edilebilir. İkinci yarının başı her şey çok güzel giderken, aynı cesaretle oynamaya giderken, istediğimiz pozisyonları bulduk. Gol olmuş olsa, inanın kenardan 'acaba galip gelebilir miyiz' diye düşünürken 2-0, bir anda 3-0 ve oyun bizim açısından oyuncularımın koruması yönünde gerçekleşti. Değişiklikleri bu sebeple yaptık. 1 hafta boyunca neyle karşılaşabiliriz analizleri yaptık. Bugün başarılı oluğumuzu söyleyemem. Burası Kadıköy ve bu oyuncuların üstünlük sağlaması kadar doğal bir şey yok. Milli takım arasında neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'YE YENİLMEK DOĞAL BİR ŞEY'

Performans olarak takımın yarısından çoğunun çok iyi olmadığını dile getiren Fatih Tekke, "Oyunu çirkinleştirmek adına ikinci topa da oynayabilirdik. Bu tür ambiyanslarda karşılığını bulamazsınız. Bugün oynamak istedik. Beklediğim alanlar hepsi aynıydı. Performans olarak takımın yarısından çoğu, çok iyi değildi. 1 hafta boyunca çalıştığımız her şeyi gördük. Oyuncular hata yapacaklar bunun sorumlusu benim. Fenerbahçe'ye yenilmek doğal bir şey. Eksiklerimizi, oyunumuzu, denemek istediğimi şeyi, bugün de bana göre gayet iyilerdi. Performans olarak değil ama takım olarak iyiydiler. Galatasaray maçından sonra yeni gelen oyuncularımızın da daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'BİR GÜN YUVAYA DÖNMEK NE ZAMANA OLUR BİLMİYORUM'

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, konuşmasını ise şu sözlerle tamamladı:

"Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum. Sıcak bir gündem. Maça odaklandım, bakalım ne olacak"