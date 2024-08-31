Üye Girişi
Haberler

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Fenerbahçe'ye yenilmek doğal bir şey

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldukları maçı değerlendirdi ve milli takım arasında yapacakları çalışmalara odaklanacaklarını söyledi.

ALANYASPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bugün başarılı oluğumuzu söyleyemem. Burası Kadıköy ve bu oyuncuların üstünlük sağlaması kadar doğal bir şey yok. Milli takım arasında neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Tekke, "İlk yarı 3-0 mağlup olsak kızmazdım. Risk alarak oyun kurmaya çalışan takımız. Rakibimizi beklediğimiz gibi görmemize rağmen çıkışlarımızda başarısız olduk. İlk yarı için ön alan baskısında olumsuz şekilde başladık, değiştirdik. Olumlu tarafı şu; oyuncuların bu cesareti göstermeleri önemliydi. Yediğimiz gol kabul edilebilir. İkinci yarının başı her şey çok güzel giderken, aynı cesaretle oynamaya giderken, istediğimiz pozisyonları bulduk. Gol olmuş olsa, inanın kenardan 'acaba galip gelebilir miyiz' diye düşünürken 2-0, bir anda 3-0 ve oyun bizim açısından oyuncularımın koruması yönünde gerçekleşti. Değişiklikleri bu sebeple yaptık. 1 hafta boyunca neyle karşılaşabiliriz analizleri yaptık. Bugün başarılı oluğumuzu söyleyemem. Burası Kadıköy ve bu oyuncuların üstünlük sağlaması kadar doğal bir şey yok. Milli takım arasında neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'YE YENİLMEK DOĞAL BİR ŞEY'

Performans olarak takımın yarısından çoğunun çok iyi olmadığını dile getiren Fatih Tekke, "Oyunu çirkinleştirmek adına ikinci topa da oynayabilirdik. Bu tür ambiyanslarda karşılığını bulamazsınız. Bugün oynamak istedik. Beklediğim alanlar hepsi aynıydı. Performans olarak takımın yarısından çoğu, çok iyi değildi. 1 hafta boyunca çalıştığımız her şeyi gördük. Oyuncular hata yapacaklar bunun sorumlusu benim. Fenerbahçe'ye yenilmek doğal bir şey. Eksiklerimizi, oyunumuzu, denemek istediğimi şeyi, bugün de bana göre gayet iyilerdi. Performans olarak değil ama takım olarak iyiydiler. Galatasaray maçından sonra yeni gelen oyuncularımızın da daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'BİR GÜN YUVAYA DÖNMEK NE ZAMANA OLUR BİLMİYORUM'

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, konuşmasını ise şu sözlerle tamamladı:

"Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum. Sıcak bir gündem. Maça odaklandım, bakalım ne olacak"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Fatih Tekke Fenerbahçe Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title