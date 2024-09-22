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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: '3 Puan Moral Verici'

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: '3 Puan Moral Verici'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3 puanı kaptı. Teknik Direktör Fatih Tekke, galibiyetin önemine vurgu yaparak, takımın bundan sonra daha cesur bir oyun sergileyeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmandan 3 puanla ayrılan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "3 puan moral verici oldu, bundan sonra oyunumuzu daha cesurca oynamamızı sağlayacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok iyi oyunlar oynayıp galip gelemediğimiz çok maç oldu. Bugün bence iyiye yakın bir oyun ama çok iyi bir oyun diyemem. Fakat bütün 90 dakika boyunca hemen hemen tüm istediklerimiz oldu. Bölüm bölüm beğendim. Genel hatlarıyla pas kalitesi yüksek, pas oranı daha yüksek bir takımız. Savunma anlamında, bence takımımızın eksiklerinden bir tanesi bu. Çok görmedik, bugün savunmada gayet takım halinde iyiydi. Oyunun ilk bölümünde hemen hemen dip yapan oyuncularım vardı fiziksel olarak. Dolayısıyla üç puan bizin için moral verici. Bundan sonra oyunumuzu daha cesurca oynamayı sağlayacak. Mücadelemiz geçen senenin kaldığımız yerinden devam ediyor. O yüzden tebrik ediyorum, giren çıkan herkesi. Elinden gelen her şeyi duygu olarak oyuncularım verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Adana Demirspor takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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