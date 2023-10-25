Haberler

Alanyaspor-Sivasspor maçının hakemi belli oldu

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trenyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Trenyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Alanyaspor- Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak.

Güzenge'nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Sivasspor Sivas Futbol Spor Haberler

title