Alanyaspor-Sivasspor maçının hakemi belli oldu

Trenyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Alanyaspor- Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak.

Güzenge'nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS