Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
AA - Mustafa Kurt - Spor
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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme koşusu gerçekleştirdi.
İdmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla maç oynadı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AA / Mustafa Kurt - Spor