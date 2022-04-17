Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Mustafa Kurt - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 20 Nisan Çarşamba günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 20 Nisan Çarşamba günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme koşusu gerçekleştirdi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından idman, 19 yaş altı takımı oyuncularıyla yapılan maçın ardından tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title