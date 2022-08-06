Alanyaspor, sezonun ilk maçına hazır Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı. Yeşil-turunculu ekip bu akşam hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Fatih Karagümrük Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Alanyaspor, sezonun ilk maçına hazır - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.