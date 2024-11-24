Üye Girişi
Haberler

Alanyaspor, Samsunspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Alanyaspor, Samsunspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçırdıklarını belirtti. Uğurlu, takımla ilgili olumlu gelişmeler olduğunu ve önümüzdeki süreçte daha iyi performans sergileyeceklerini vurguladı.

1 berabere kaldıkları Samsunspor maçında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayarak, "Buranın zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. Samsunspor her hafta yukarı doğru ivme kazanıyorlar. Çok moralliler ve puan sıralamasında iyi yerdeler. Bizim için zor bir deplasman oldu. Alanyaspor'daki ilk maçım. Burada 15 gün çalışma fırsatım oldu. Oyun felsefemi tamamen sahaya yansıtmak istiyorum. Her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bugün de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci topları alma ve geçişler olumluydu. Bizim için 1 puan güzel ancak oyunun karşılığı değildi. Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutan, fazla pozisyon olan ve galibiyeti kaçıran takımdık. Uzun süre kazanamamanın verdiği özgüveni yukarı taşımamız gerekiyor. İlerleyen süreçte çok daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Gole çok yaklaştık, ancak bazen maç şansının da yanınızda olması gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli

 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi

Yolda yürüyen genç kıza yaptığının bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.