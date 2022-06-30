Alanyaspor sağlık kontrolünden geçti Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti. Alanyaspor teknik ekibi ve futbolcuları gruplar halinde sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık ekibinin gözetiminde 2 gün süren kontrollerde yeşil-turunculu takımın kan testleri, kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayeneleri yapıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Spor Haberler

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