Alanyaspor sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti.
Alanyaspor teknik ekibi ve futbolcuları gruplar halinde sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık ekibinin gözetiminde 2 gün süren kontrollerde yeşil-turunculu takımın kan testleri, kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayeneleri yapıldı. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / Spor