Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı - Haberler

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Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Alanyaspor, Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Alanyaspor, Sırbistanlı stoper oyuncusu Nemanja Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşme feshettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Nemanja Milunovic'in kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmiştir. Milunovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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