Alanyaspor maçının ardından

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde Alanyaspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hak ettikleri bir 3 puan kazandıklarını söyleyerek, "Yayın öncesinde de söylemiştim çok zor bir maç olduğunu. Özellikle de ligin son periyodundaki durumsal olarak da 3 puanın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün itibariyle bu 3 puanı zor da olsa aldık ve geldiğimden itibaren söylediğim normalleşmeyi bence sağladık, bu çok büyük bir başarı. Tabi bu sene için. Bu durumsal durumdan dolayı bunları söylemek durumundayım. Gerçek de bu. Karşılaşmayı değerlendiren Tekke, "Oyunla ilgili ilk yarı aslında yine maçı çok rahat farklı skorlara getirebileceğimiz anlar ve durumlar yaşadık. Fakat penaltı pozisyonu, yediğimiz gol. Yediğimiz golü ben sahanın içerisinde de söyledim o benim yüzümden oldu. Çünkü o bizim çalıştığımız şey, onu ben kendi üzerime alıyorum. İlk penaltı pozisyonunda özellikle penaltı olmadığı yönünde düşüncelerim var bunu net söyleyeyim. Özellikle hakemlerle ilgili ben hiçbir hakemle ilgili bir şey konuşmuyorum. Hatta geçen haftaki hakemle bile ilgili konuşmadım ki belki tek konuşacağım kişi odur. Çoğunun ismini bilmiyorum özür dileyerek. Takip ettiğim, benim gündemimde olan bir şey değil. Bugün şunu söyleyebilirim genel hatlarıyla. Biz merhamet kimseden istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece adalet. Onun da sergileyicisi hakemler olmadı. Bugün bu konuda eksik oldu. Penaltı bence değildi. Bir yediğimiz golden sonra bizim fiziksel durumumuz da ikinci yarı özellikle maçı etkin hale getirdi. Bu arada Alanyaspor'un da oynadığı oyunu da pas geçmemek lazım. Oynamaya çalıştılar. Bizim bu durumumuzdan, yorgun durumumuzdan faydalanmaya çalıştılar ama genel hatlarıyla baktığımızda yine hak edilmiş bir 3 puan. Daha iyi olabilir miydi? Evet. Ama bence mutlu olmalıyız. Çünkü şu an geldiğimiz nokta gayet iyi. Önümüzde maçlar var, Kupa maçları var, final niteliğinde maçlarımız var. Yine bu oyuncularımızla beraber umarım az kızacağımız, çok sevineceğimiz maçlar yaşarız. Alanyaspor'la geçen sene 1,5 seneye yakın güzel zamanlar geçirdik. Onlara da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, oyuncularının istek arzu ve morallerinin iyi olduğuna da vurgu yaparak şunları söyledi:

Antrenman maçı dahi olsa kaybetmeyi asla isteyen biri değilim. Bunu herkes bilir. Kalan hangi maçımız olursa olsun hepsini kazanmak için oynayacağız. Bir gün daha olmuş olsa yani bu maç çok rahatlıkla Pazartesi gününe alınmış olabilirdi. Hatta ricamız oldu en azından bu akşam olsun, 3 saat daha dinlenelim. Sırf bu sebepten dolayı Savic ve Tony'i kullanamadık. Allah'a çok şükür ki maçı da galip bitirdik ve onları riske etme durumumuz olmadı. Çünkü her oyuncuya çok ihtiyacımız var şu dönemde. Pozisyon olarak, oyunun gidişinde bazı belki de insanların düşünmediği mevkilere başkalarını koymak zorunda kalıyoruz. Oyuncular da burada adapte olmak zorunda. Ama bu maç özelinde şunu söylemem lazım. Benim kendi prensibim. Perşembe günü saat 12.00'de zaten buradan çıktık. Cuma günü 11.00'de antrenman yaptık çocukların dinlenmesi, rejenerasyon. Cumartesi ter antrenmanı, duran top dahi yürüyerek bir iki şey gösterebilme durumumuz oldu. Baskılarımızı sadece yürüyerek gösterebilme şansımız oldu. Yani tekrarımız hiç olmadı. Dolayısıyla bu bizim için değerli. Oyuncularımızın sağlıklı olması, hepsinin sağlıklı olması çok değerli ama. Bu konuda zaten bu sene içerisinde yaşanan bu tip durumlar çok oldu. Bazı oyuncularımızı korumak zorunda oluyoruz. Bazılarını mesela Zubi'yi (Zubkov) ben bazı maçlarda daha koruyabilirdim. Ama böyle bir şansım olmadı. Beklerim keza aynı. Bugün Mustafa'da biraz yorgunlukla ilgili bir sıkıntısı oldu. Geçen maçın sonunda arka adalesi ile ilgili biraz sıkıntısı oldu. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar ama zorunluluktan dolayı bunlar değiştirebileceğimiz durumlar değil. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle ilgilenmeyeceğimizi söylemiştim.

Ama şunu söyleyeyim, oyuncuların isteği, arzusu, morali gayet iyi. Bugün 3 puan bana göre ligin en değerli 3 puanı. Kim ne derse desin en zor maçtan sonraki 2 gün sonra oynanan maç ve ilk yarısı bana göre iyinin üzerinde bir maç. ve bu maçı düşme hattında ve çok tehlikeli anında oynayan bir takıma karşı oynuyorsunuz. ve buradan 3 gol yemek bize yakışmadı. Ama 5, 6 da olabilirdi maç. Ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bence iyi iş gördük. Bundan sonra iki gün dinlenme verdim. Pazartesi günü Kasımpaşa maçı var zor, sonra Galatasaray, tekrar Galatasaray. Sonra Bodrum, Antalya. Şimdi kolay bir durumda da bir nefes alma şansımız olmuyor açıkçası.

Yarın büyük ihtimalle U19 maçında olma niyetimiz var. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Umarım kazanan bordo-mavi tarafı biz oluruz. Ama iyi iş başardılar, büyük iş gördüler. Güngör hocayı tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Bize inancımızı artırdıkları için bizim onlara kocaman bir teşekkür borcumuz var. Ben buradan onlara teşekkür ederim. Ama en önemlisi şu, Türkiye'nin de bir gerçeği var bunu da söylemem lazım. Zorunluluktan oldu belki de süreç. Ama bu çocuklar bunu yapabiliyorlar, bizim çocuklarımız. Söylediğimiz, herkesin bildiği o eksikleri yapmasak, doğrular üzerinde gitsek bizim bu çocuklarda bu topraklarda bu ülkenin çocuklarında bu yetenek var. Var… Bağırıyoruz 10 yıldır. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ JOAO PEREİRA: RAKİBİMİZİN HEM İYİ OYUNCULARI HEM İYİ BİR HOCASI VAR

Mücadeleyi değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira da, "İlk yarıda maça iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Yediğimiz gollerde aslında bizim hafta boyunca antrenmanlarda konuşup çalıştığımız gollerdi. Trabzonspor'un her zaman çalışıp yapmaya çalıştığı tarzda goller yedik maalesef. Ama işin pozitif yanına bakacak olursak biz hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Takımımız her zaman inancını devam ettirdi ve mücadele etti. Maç 2-0 iken 2-1 yapmayı başardık, 3-1 oldu 3-2 yaptık. 4-2 oldu biz devre arasında içeri girdik ve içeride soyunma odasında konuştuklarımız arasında bunu başarabileceğimizi, aslında daha gol atabileceğimizi konuştuk. ve ikinci yarıda 4-3'ü bulduk ve maçın sonlarında da çok net bir pozisyonumuz var orada da 4-4'ü bulabilirdik. ve o şekilde maç beraberlikle bitseydi muhtemelen maçın tamamen hak ettiği sonuç olurdu. Ama şu andaki durumumuzu bir kenara bırakacak olursak gelip burada bu şekilde 95 dakika mücadele etmek çok iyi bizim açımızdan. Tabi ki Trabzon'a gelip Trabzon gibi bir yerde böyle bir statta 3 gol atmanıza rağmen kaybediyorsanız bu biraz can sıkıcı olabiliyor tabi ki. Ama yine de mutlu olduğum, pozitif olarak baktığım bazı yönler var. Örneğin buraya ilk geldiğimde takım 60'ıncı dakikadan sonra düşmeye başlıyordu sahada ama bugün baktığımızda takımım 90 dakika çok iyi mücadele etti, yorulmadılar, bunu göstermediler ve bu bizim açımızdan pozitif bir şey. Tabi ki de rakibimizin hem iyi oyuncuları hem iyi bir hocası var. Bu da bizim tabi ki istediğimiz sonucu almamızı zorlaştırdı. Bu hafta önümüzde yeni bir haftamız var. Daha çok çalışıp daha iyi hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü Cumartesi günü bizim bir final maçımız var" diye konuştu.

Pereira, Ligde kalma şanslarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

Biz tamamen şu anda bir savaş ve mücadele içindeyiz. Süper Lig'de kalmak tamamen bize bağlı. Önümüzde 5 maçımız var, bu maçları kazanırsak kesinlikle Süper Lig'de kalıyoruz, bu tamamen bize bağlı. Evet, bugünkü sonucumuz belki bizi zor duruma soktu ama önümüz hala açık, biz hala inanmaya devam ediyoruz. Maçlarımızı kazandığımız sürece ligde kalacağız" dedi.