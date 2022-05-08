Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor - Haberler

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Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor

Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına Kayseri'de hazırlanıyor.

Alanya spor, Sivas spor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına Kayseri'de hazırlanıyor.

Alanya spor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynadığı Adana Demir spor maçının ardından bugün Kayseri'ye gitti. Sivas spor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına Kayseri spor Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenman iki grup halinde yapıldı. Adana Demir spor maçında forma giyen futbolcular spor salonunda çalıştı. Diğer gruptaki futbolcular ise koşu ve ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Yeşil turunculu ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını salı gününe kadar Kayseri'de sürdürecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Kayseri, Spor, Haberler

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