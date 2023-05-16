Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Arabam.com Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Arabam.com Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Sonucun kendilerini çok üzdüğünü anlatan Erdoğan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maçtan önce, çok farklı düşüncelerimiz vardı. Özellikle bu maçı alıp, bundan sonraki son iki haftayı daha rahat bir şekilde geçirmek istiyorduk. Çünkü alt sıralardaki takımlar, hem bizden bir maç fazla oynayacak, hem de Hatay ve Antep maçında puanları gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, alt sıralardaki takımların aralarındaki puan farkını kapatma riski bulunduğu için bir an önce kendi işlerini çözmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok önem verdiğimiz bir maçtı ama maalesef yediğimiz goller özellikle bu seviyede bir takıma yakışmadı. Zaten sezon başından itibaren analiz yapmamız gerekirse, çok fazla gol yemişiz. Özellikle rahat bir şekilde yediğimiz golleri, rakiplerimize ikram etmişiz. Bugün de oyun planımızda her şey iyi giderken, duran bir topta, savunmada yeterince oyuncularımız olmasına rağmen bir anlık konsantrasyon eksikliğiyle 1-0 geriye düştük."

Yedikleri golün ardından oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, dönen topları alarak pozisyon girişiminde bulunduklarını belirtti.

Erdoğan, beraberliği yakalayarak farklı bir senaryo düşünme planları yaparken, bu seviyede bir takıma hiç yakışmayan ikinci golü yediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster istemez oyuncularımın da bu tür bir gol sonrası motivasyonu ve morali bozuluyor. Oyunu buradan da çevirmek kolay olmuyor. Karşımızda da ligimizin iyi takımlarından Konyaspor var. Sonrası zaten ortadaydı."

Erdoğan, özellikle kendi sahalarında, böyle bir kritik haftada ve kendi taraftarlarının önünde bu sonucu beklemediklerini anlatarak, "Ama buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var. Fazla da zamanımız yok. Hemen 3-4 gün sonra Kayseri deplasmanı var. Yine bir zor bir deplasmana gidiyoruz. Orada da inşallah daha az hata yapan taraf olup, iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.