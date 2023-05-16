Alanyaspor-Konyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. Haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, istedikleri oyunu sahada sergilediklerini söyledi.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Stanojevic, "Maçı, 90 dakika boyunca kontrol edebildik ve istediğimiz oyunu sahada sergileyebildik." dedi.

Stanojevic, deplasmana ciddi sayıda taraftarlarının da geldiğini belirterek, maçın başından sonuna kadar kendilerini durmadan destekleyen Konyaspor taraftarına da teşekkür etti.