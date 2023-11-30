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Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30 Kasım 2023 19:57 Son Güncelleme: 19:59 Abone Ol

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları da gerçekleştirildi. Taraftarlar da takıma destek verdi.