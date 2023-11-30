Üye Girişi
Haberler

Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları da gerçekleştirildi. Taraftarlar da takıma destek verdi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmanı izleyen taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle takıma destek verdi.

Alanyaspor, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Konyaspor Antrenman Teknik Direktör Süper Lig Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı mesajları! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları! 1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Aralık Cuma Hutbesi! Rusya'da LGBT yasaklandı mı? LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir? Rafadan Tayfa kaldırıldı mı, neden yok? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu? 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi? Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title