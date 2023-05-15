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Alanyaspor, Konyaspor karşılaşmasına hazır

Alanyaspor, Konyaspor karşılaşmasına hazır

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Konyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor mücadelesi, saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Cengiz Aydoğan Konyaspor Spor Haberler

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