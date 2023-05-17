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Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Arabam.com Konyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Spor

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