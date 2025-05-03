Alanyaspor, Kayserispor ile Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
71. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cordova'nın vuruşunda kaleci Bilal topu son anda çeldi.
86. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ortasında Cordova'nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
88. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde Karimi'nin ters vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Efecan Karaca dk. 74), Sporar
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Yusuf Can Kandemir, Makouta
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Bourabia dk. 46), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Baran Ali Gezek dk. 80), Kartal Yılmaz (Uzodimma dk. 80), Cardoso (Hasan Ali Kaldırım dk. 90), Talha Sarıarslan (Mane dk. 68)
Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Sergej Jakırovıc
Goller: Attamah (dk. 30 k.k.) (Alanyaspor), Ramazan Civelek (dk. 52) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Richard (Alanyaspor), Kartal Yılmaz, Hosseini, Karimi (Kayserispor) - ANTALYA