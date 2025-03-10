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Alanyaspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Alanyaspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklara hemen başladı. Antrenmanlar Sami Uğurlu yönetiminde sürerken, ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Tendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray ile kendi evinde karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Alanyaspor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sami Uğurlu yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışması yaptıktan sonra antrenmanı dar alanda oyun ile tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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